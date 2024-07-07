Все опрошенные эксперты сходятся во мнении, что зимой отключения света будут.

К следующей зиме в Украине стоит подготовиться из-за возможной неопределенности. Пройти она может с большими отключениями света, чем на сегодня. Возможны даже кризисные сценарии. Об этом в комментарии "24 Каналу" заявили эксперты.

Так, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев рассказал, что этой зимой ситуация со светом может остаться без изменений, а отключения будут продолжаться в дальнейшем: "К сожалению, ничего не изменится. Графики стабилизационных отключений все равно будут, потому что увеличение генерации компенсируется ростом потребления электрической энергии", – заявил Рябцев.

В то же время директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что пока трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на грядущую зиму: "Есть много неизвестности: наличие противовоздушной обороны, новые возможности врага поражать энергетическую инфраструктуру, наличие оборудования для ремонта и т. д.", – отметил эксперт.

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Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще где-то 4 часа отключений.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук напоминает, что в прошлом году света в отдельные дни могло не быть в среднем от 8 до 12 часов. Это касалось регионов, где было большое количество потребителей промышленности. В то же время, по его словам, на эту зиму есть несколько сценариев – негативный, базовый стабильный и оптимистический.

По базовому стабильному сценарию ожидается, что отстроят 3000 из 6000 мегаватт, которые были повреждены. Будут работать стабильно где-то 8-9 блоков АЭС, а зима будет относительно обычной, то есть без сильных холодов. В таком случае прогноз по отключениям – до 12 часов без электроэнергии в сутки.

Негативный сценарий предполагает, что удастся отремонтировать где-то до 2000 мегаватт, а блоков АЭС будет работать 7-6. Зима будет холодной. Такой сценарий ведет к определенным кризисным ситуациям, а именно падению энергосистемы.

Ситуация в украинской энергосистеме

Как писал ранее УНИАН, в Украине с 20-х чисел июля ожидается выход из ремонтов генерирующего оборудования, что улучшит ситуацию в энергосистеме и приведет к существенному смягчению графиков.

Президент Словакии Петер Пеллегрини во время визита в Польшу заявил, что его страна планирует увеличить поставки электроэнергии для Украины в осенне-зимний период, что, вероятно, будет иметь решающее значение.

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