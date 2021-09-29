Готовность страны к зиме превышает 90%.

Готовность Украины к новому отопительному сезону превышает 90%.

Об этом во вступительном слове на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Готовность более 90% по всей стране, а некоторые города готовы практически на 100%. Отопление местные власти включат, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов и будет держаться так не менее трех дней", - сказал он.

Читайте также"Не больше, чем рассчитано": в Кабмине сделали жесткое заявление по тарифам на отопление и горячую водуТакже премьер добавил, что Украина накопила 18,8 млрд кубометров газа и имеет достаточно средств на закупку голубого топлива для устойчивого прохождения зимы.

Как сообщал УНИАН, ранее Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров не видит оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду этого отопительного сезона.

По его словам, правительство постоянно общается с органами местного самоуправления, которые будут устанавливать тарифы на тепло и горячую воду, чтобы они остались на уровне прошлого года.

Шмыгаль сказал, что не видит оснований у местного самоуправления повышать тарифы и заверил в готовности правительства "подставить плечо".

Перед этим Кабинет министров утвердил методику определения разницы в тарифах на тепло и горячую воду для теплогенерирующих предприятий.

Также Шмыгаль добавил, что этот шаг позволит местным властям взять на себя ответственность за тарифы на тепло и горячую воду, а также навести порядок с коммунальными предприятиями.

Автор: Дмитрий Шварц