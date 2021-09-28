Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заверил, что сейчас подготовка к отопительному сезону проходит запланировано.

Тарифы для населения в новом отопительном сезоне повышаться не должны.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, комментируя вероятность роста тарифов из-за подорожания природного газа в мире, пишет "Украина 24".

Министр заверил, что сейчас подготовка к отопительному сезону проходит запланировано.

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"Хочу сообщить, что украинцы не должны переживать по этому поводу. Техническая подготовка к отопительному сезону идет по плану, все штатно, уже подготовлено более 90% всех соответствующих предприятий и сетей в этом отношении, все будет хорошо. Что касается цен на газ, мы видим, что происходит в мире сейчас. Но хочу заверить, что тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне, и должны оставаться на уровне, который применялся в предыдущем", - сказал Чернышов.

Как сообщал УНИАН, ранее межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что производители тепла не гарантируют начало отопительного сезона и устойчивое его прохождение из-за кризиса в отрасли и требуют немедленного вмешательства власти. Также в ассоциации заявили, что катастрофический рост цены на газ для тепловиков неизбежно приведет к повышению тарифов на тепло для населения.

Утром, 28 сентября 2021 года, цена на газ в Европе поднялась до рекордного максимума. Согласно данным биржи ICE Futures цена ближайшего, октябрьского фьючерса на спотовый Индекс TTF на газ достигла 85,24 евро за МВт*ч, или $1030 за тысячу кубометров.

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Автор: Александр Топчий