Коболев отметил, что компании-участники проекта одна за другой выходят из него, прекращая финансирование строительства.

Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев считает, что с большой вероятностью обходной российский газопровод «Северный поток-2» не будет достроен из-за санкций правительства США.

Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

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«Шанс есть (что «Северный поток-2» не будет достроен – УНИАН), и он достаточно большой. Я считаю, что санкции, которые были введены американским правительством, эффективно работают. Мы видим, как компании одна за другой выходят из этого проекта: страховые компании, большие нефтегазовые компании останавливают финансирование», - сказал он.

«То есть «Северный поток-2» уже стал настолько токсичным, что для частных компаний он дает больший негатив, чем позитив», - добавил глава "Нафтогаза".

По словам Коболева, при этом существует жесткая принципиальная позиция правительства Германии по этому вопросу, которое любой ценой хочет завершить проект.

История "Северного потока-2"

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Автор: Анна Бредихина