"Северный поток-2": российский трубоукладчик прибыл в порт Германии

В декабре 2019 года США ввели санкции в отношении «Северного потока-2», и швейцарская Allseas, суда которой укладывали трубы в Балтийском море, была вынуждена прекратить работы.

Российское трубоукладочное судно «Академик Черский», которое Москва может использовать для завершения строительства «Северного потока-2», встало на якорь в немецком порту Мукран, показали данные слежения за судами в терминале Refinitiv Eikon.

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«Газпром» в 2016 году купил судно-трубоукладчик для использования в исключительных обстоятельствах на случай, если европейские компании остановят работы по строительству газопровода, пишет Рейтер.

В декабре 2019 года США ввели санкции в отношении «Северного потока-2», и швейцарская Allseas, суда которой укладывали трубы в Балтийском море, была вынуждена прекратить работы.

Вскоре после этого «Академик Черский» вышел из российского дальневосточного порта Находка и взял курс на европейскую часть континента.

Проектная компания Nord Stream 2 AG отказалась комментировать сроки окончания строительства и работу российского трубоукладчика в Балтийском море, но уточнила, что “была вынуждена искать новые решения для укладки оставшихся 6% труб”.

“Nord Stream 2, а также компании, поддерживающие проект, уверены, что скорейшее завершение строительства газопровода в интересах энергобезопасности Европы”, - сказал представитель компании в комментарии для Рейтер.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, предусматривающий, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Палата представителей и Сенат США готовы принять еще один закон о санкциях против газопровода «Северный поток-2», если Россия достроит его.

30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет, согласно которому «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работу двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировали построить рядом с уже имеющимся «Северным потоком-1» до конца 2019 года.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

11 января 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что РФ самостоятельно достроит «Северный поток-2», его запуск возможен в первом квартале 2021 года.