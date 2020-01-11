Путин считает, что РФ сможет достроить "Северный поток-2" в первом квартале 2021 года

Меркель, в свою очередь считает, что проект можно реализовать, невзирая на американские санкции, хотя они и приведут к определённой задержке.

Президент России Владимир Путин заявляет, что РФ самостоятельно достроит «Северный поток-2», его запуск возможен в первом квартале 2021 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Москве.

«Да, мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках - это единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства вынужденно будет отодвинуто на несколько месяцев», - сказал Путин.

Читайте такжеМеркель заявила, что "Северный поток-2" нужно довести до конца

«Надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод заработает», - подчеркнул он.

В свою очередь, Меркель заявила, что «Северный поток -2» - это «прежде всего экономический проект».

«Мы считаем этот проект правильным», - отметила канцлер Германии.

По ее словам, проект можно реализовать, невзирая на американские санкции, хотя они и приведут к определённой задержке.

«Хочу повторить, что при всех политических проблемах мы не считаем правильными экстерриториальные санкции, и поэтому мы поддерживаем этот проект по-прежнему, как и раньше. По сути - это экономический проект», - добавила Меркель.

Читайте такжеПольша: санкции против "Северного потока-2" отложат его строительство

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировали построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1» до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

В конце октября 2019 года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является «Газпром». Финансирование проекта ведут европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, который предусматривает, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

После этого швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве «Северного потока-2» из-за вступления закона в силу об оборонном бюджете США.

30 декабря стало известно, что компания вышла из участия в проекте, ее судна уже покинули Балтийское море.