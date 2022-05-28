Сейчас государственным регулятором остановлено действие лицензии компании на поставку электроэнергии в Украину.

Украинская спецслужба заблокировала деятельность подконтрольной РФ энергокомпании из кремлевской промышленно-финансовой группы "Роснефть".

Как сообщают в СБУ, компания находилась в Украине и занималась поставкой электроэнергии.

"Полученные доходы и переправляли на территорию РФ для финансирования боевых действий против украинских войск. Сейчас, по материалам СБУ, наложен арест на денежные активы российской коммерческой структуры на сумму более 20 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, Служба безопасности Украины направила в Кабмин предложения по национализации имущества заблокированного предприятия.

Сейчас государственным регулятором остановлено действие лицензии компании на поставку электроэнергии в Украину.

"Соответствующие меры реагирования не повлияют на стабильность функционирования энергетической отрасли и конечных потребителей коммунальных услуг в Украине", - отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 мая, Европейский парламент принял резолюцию, призывающую ЕС ввести санкции против европейцев, которые все еще входят в советы директоров крупных российских фирм. Речь шла, в частности, о российском лоббисте Герхарде Шредере, а также бывшей главе МИД Австрии Карин Кнайсль, которая была членом наблюдательного совета "Роснефти" и запомнилась общественности своими танцами с Путиным.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер покинул посты председателя совета директоров российской Государственной компании "Роснефть" 20 мая. Он был членом правления российской государственной нефтяной компании "Роснефть", зарабатывая на ней, согласно общедоступным данным, $600 тыс. на год.

Бывшая глава австрийского МИДа Карин Кнайсль в конце концов также покинул совет директоров "Роснефти".

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