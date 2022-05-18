В проект резолюции включены и другие лица, финансируемые Россией.

Депутаты Европарламента призывают экс-канцлера ФРН, активного российского лоббиста Герхарда Шредера покинуть наблюдательный совет "Роснефти"

Об этом пишет Die Welt.

Этот же призыв касается бывшего главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая является членом наблюдательного совета "Роснефти" и запомнилась общественности своими танцами с Путиным.

После отставки ряда западных политиков с постов в российских корпорациях ввиду нападения РФ на Украину депутаты "настоятельно требуют, чтобы другие, такие как Кнайсль и Шредер, сделали то же самое".

В случае, если Шредер и Кнайсль останутся на своих постах, депутаты Европарламента призывают Совет ЕС "расширить список лиц, затронутых санкциями ЕС, за счет включения в него европейских членов правления крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать российские средства".

В проект резолюции включены и другие лица, финансируемые Россией.

Решение должно быть принято в четверг. Затем проект должны одобрить представители 27 стран-участниц. Будет возможность сделать это на встрече в пятницу.

Одобрение со стороны представителей Германии вполне вероятно, пишет Die Welt.

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