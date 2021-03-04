Также в совет директоров «Роснефти» предложен бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, который сейчас возглавляет его.

Правительство РФ выдвинуло экс-главу МИД Австрии Карин Кнайссль в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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Кнайссль связывает давнее знакомство с президентом РФ Владимиром Путиным, который был среди гостей на ее свадьбе.

Также в совет директоров «Роснефти» предложен бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, который сейчас возглавляет его. Других изменений в составе совета со стороны РФ не предполагается.

Кто такая Карин Кнайссль

Карин Кнайссль в 1990–1998 годах работала в МИД Австрии, а затем журналисткой и преподавателем.

В декабре 2017 года по приглашению ультраправой Австрийской партии свободы согласилась возглавить МИД Австрии, но сама осталась беспартийной.

В августе 2018 года вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. Одним из гостей на их свадьбе стал президент РФ Владимир Путин, что вызвало неоднозначную реакцию в европейских СМИ.

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Автор: УНИАН