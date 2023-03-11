"Газпрому" потребуется около 5 тысяч единиц спецтехники.

На фоне массовых антироссийских санкций, которые были введены в связи с вторжением России в Украину, "Газпром" будет вынужден перейти на спецтехнику российского производства.

Как сообщает российский "Интерфакс", Минпромторг страны-агрессора и ПАО "Газпром" заключили соглашение о взаимодействии в целях развития производства отечественной конкурентной строительно-дорожной техники.

"В ближайшие 6 лет нам потребуется 4,5 тысячи единиц спецтехники. Это экскаваторы, бульдозеры и другие машины. Нам важно, чтобы они были российскими", - заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

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Война в Украине и падение российской экономики

Через две недели после российского вторжения в Украину, уже 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу. До этого последний раз Россия терпела дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам в 1918 году.

По состоянию на 31 августа 2022 года 80% россиян признали, что война против Украины лишила их сбережений.

В декабре 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение. Российские акции были исключены из мировых индексов, а биржевые фонды, отслеживающие акции страны, были либо заморожены, либо закрыты.

5 декабря 2022 года немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома".

Немецкий энергогигант, крупнейший импортер газа Uniper инициировал арбитражное разбирательство против ООО "Газпром экспорт".

9 февраля 2023 года чешская компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома". Компания требовала компенсации 1 млрд чешских крон (45,3 млн долл) из-за недопоставок газа.

21 февраля 2023 года энергетический гигант Франции подал в суд на "Газпром".

2 марта 2023 года стало известно о том, что топ-менеджеры "дочки" "Газпромбанка" предстанут перед судом Швейцарии.

По состоянию на 9 марта 2023 года зарплату не получали 18,9 тысячи россиян. За месяц долги по зарплатам в РФ выросли в 15 раз.

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