Зарплату не получают 18,9 тысячи россиян.

На фоне масштабных антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину, в РФ начались массовые задержки зарплат бюджетникам.

Как сообщает The Moscow Times, массовые невыплаты зарплат бюджетникам происходят на фоне падения налоговых сборов и "дыры" в федеральном бюджете, размер которой с начала вторжения в Украину приближается к отметке в 6 триллионов рублей.

По данным Росстата, задолженность по зарплате в РФ в феврале 2023 года выросла в 15 раз. По состоянию на 1 марта совокупный объем зарплатных долгов перед бюджетниками достиг 152 млн рублей, хотя еще в январе это было 10 млн.

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Зарплату не получают 18,9 тысячи россиян. Долги перед работниками образования за февраль выросли в 12 раз - до 162 млн рублей. Из этой суммы 146 млн рублей задолжали бюджеты регионов, 4 млн - местные бюджеты и 2 млн - федеральная казна.

Задолженность по зарплате перед врачами выросла на 37% за месяц.

Общий объем невыплаченных вовремя зарплат по всей России и во всех отраслях на конец февраля составил 779 млн рублей.

В 2022 году размер долгов по зарплате перед бюджетниками колебался в пределах 1-15 млн рублей.

Развал российской экономики

После вторжения России в Украину, уже 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

27 июея 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

По состоянию на август 2022 года из-за вторжения в Украину 80% россиян потеряли свои сбережения.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

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