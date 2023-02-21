Французская энергетичекая компания Engie инициировала арбитражное разбирательство в отношении ООО "Газпром экспорт", добиваясь, в частности, признания неисполнения обязательств по поставке газа по долгосрочным договорам.
Как соообщает российский "Интерфакс", разбирательство было инициировано в начале четвертого квартала 2022 года.
Engie требует выплаты штрафов по договору и компенсации убытков, возникших в результате невыполнения "Газпром" договоренностей.
"Эта арбитражная процедура связана со значительной недопоставкой "Газпром экспортом" компании Engie по состоянию на середину июня 2022 г., за чем последовало одностороннее решение "Газпром экспорта" в конце лета 2022 г. о сокращении поставок компании Engie из-за разногласий сторон", - говорится в документе.
"Газпром" и Engie
Engie - французская энергетическая промышленная группа. 2015 была третьей по величине глобальной группой в энергетическом секторе, за исключением нефти. Ее главный акционер – государство Франция, обладающее 23,64 % капитала и 33,84 % прав голоса.
"Газпром" с 1 сентября 2022 года приостановил прокачку газа в адрес Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме.
"В соответствии с указом президента РФ от 31.03.2022 г. 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" (оплата газа в российских рублях – ред.) запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме", - говорилось в заявлении "Газпрома".
Суды против "Газпрома"
5 декабря 2022 года немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома" из-за отсутствия поставок газа.
Немецкий энергогигант, крупнейший импортер газа Uniper инициировал арбитражное разбирательство против ООО "Газпром экспорт" в международном арбитражном трибунале в Стокгольме и требует возмещения убытков из-за недоснабжения газа с июня 2022 года.
9 февраля 2023 года крупнейшая компания Европы подала в суд на "Газпром". Чешская компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома". Компания требовала компенсации 1 млрд чешских крон (45,3 млн долл) из-за недопоставок газа.
Война в Украине и ситуация с газом
28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.
1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.
По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.
По состоянию на 4 января 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума.
21 февраля 2023 года "Газпром" увеличил прокачку газа через Украину до годового максимума.