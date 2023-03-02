Прокуратура Цюриха обвиняет главу банка и еще трех сотрудников в отсутствии "должной осмотрительности".

На фоне полномасштабного российского вторения в Украину и массовых санкций против агрессора, в суд Швейцарии поступил иск против четырех сотрудников швейцарской "дочки" "Газпромбанка".

Как сообщает Financial Times, перед судом в Цюрихе 8 марта 2023 года предстанут сразу несколько высокопоставленных сотрудников банка Gazprombank Switzerland.

Прокуратура Цюриха обвиняет главу банка и еще трех сотрудников в отсутствии "должной осмотрительности" при проведении финансовых операций с участием "политически значимых персон".

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Согласно обвинительному заключению банкиры проявили преступную халатность, когда разрешили открыть счета в Швейцарии от имени виолончелиста Сергея Ролдугина, не поставив под сомнение происхождение средств, проходящих по счетам.

Как говорится в материале, Ролдугин является другом молодости президента РФ Владимира Путина.

Сотрудники банка подписали заявление о том, что виолончелист не является "политически значимым лицом". В противном случае ему пришлось бы пройти дополнительную проверку.

Открытые в Швейцарии счета указывали на то, что Сергей Ролдугин имел активы на сумму не менее 50 миллионов долларов и планировал ежегодно переводить в страну более 10 миллионов.

Прокуратура запросила для обвиняемых семь месяцев лишения свободы условно.

Война в Украине и "Газпромбанк"

Газпромбанк - один из крупнейших банков агрессора. Включен Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций. В составе региональной сети "Газпромбанка" 20 филиалов. В группу "Газпромбанка" входит российский "Кредит Урал Банк" и три зарубежных банка - "Белгазпромбанк" (Белоруссия), "Арэксимбанк" (Армения) и Gazprombank (Switzerland) Ltd в городе Цюрихе (Швейцария)

Контрольны пакет Gazprombank Switzerland принадлежит агрессору.

Роль Ролдугина как "кошелька" для Путина была раскрыта в 2016 году в "Панамских документах" - расследовании, опубликованном Guardian в сотрудничестве с другими СМИ, включая Международный консорциум журналистов-расследователей в Вашингтоне и немецкую газету Sueddeutsche Zeitung.

30 августа 2017 гда в СМИ появилась информация о том, что Путин счел "Панамские документы" нападением на него.

В 2018 году швейцарский регулятор финансовых рынков (FINMA) пришел к выводу, что местная "дочка" "Газпромбанка" серьезно нарушила требования комплексной проверки по борьбе с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год. После этого FINMA подал жалобу в кантональную прокуратуру в Цюрихе, инициировав официальное уголовное расследование в отношении кредитной организации.

В октябре 2022 года Gazprombank Switzerland объявил о сворачивании своей деятельности.

19 августа 2022 года стало известно о том, что именно через российский "Газпромбанк" оккупанты получают зарплату за ведение войны в Украине.

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