В девятый пакет санкций ЕС против России могут попасть около 180 физических и юридических лиц.

Европейский Союз в новом девятом пакете санкций против России планирует ввести ограничения в отношении российских производителей беспилотных летательных аппаратов.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом процесса, ЕС также рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, которые используются Москвой в военных целях, а также меры, направленные на дополнительные услуги, инвестиции и медиа-финансовый сектор России.

В девятый пакет санкций могут попасть около 180 физических и юридических лиц.

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Ожидается, что новый пакет санкций будет официально предложен и обсужден на этой неделе, а принять его планируют на следующей неделе на встрече лидеров ЕС в Брюсселе.

Санкции ЕС против России

Как сообщал УНИАН, 24 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз работает над введением девятого пакета санкций против России в ответ на нападение Москвы на Украину. По ее словам, ЕС собирается ударить по России "там, где ей больно", чтобы уменьшить ее способность вести войну против Украины.

Напомним, Евросоюз, Великобритания, США и другие страны начали вводить санкции против России после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, последний на это время восьмой пакет санкций против России ЕС утвердил еще в начале октября - до начала массированных ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре Украины.

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