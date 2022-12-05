Немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома".

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома" из-за недопоставки газа.

Как сообщает Reuters, доля RWE в поставках российского газа была довольно низкой и к 2023 году она составила эквивалент 15 ТВт-ч.

Как говорится в материале, с начала российского военного вторжения в Украину, эта цифра сократилась до 4 ТВт-ч.

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Война в Украине и ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". 2 сентября было объявлено о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. Тогда вице-премьер Андрей Спину заявил, что поставки сокращают из-за технических проблем, и Кишинев будет просить об увеличении поставок.

1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

22 ноября "Газпром" заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине газа, который поставляется потребителям в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу. "Оператор ГТС Украины" опроверг обвинения в краже газа, который предназначен Молдове.

28 ноября 2022 года "Газпром" передумал сокращать транзит газа через Украину.

В конце ноября 2022 года иск против "Газпрома" подал крупнейший импортер российского газа в Германии Uniper. Uniper понесла $12,3 млрд убытков из-за замены российских поставок, прекратившихся с конца августа, напоминают в агентстве.

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