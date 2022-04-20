Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что Украина стала лидером процесса введения санкций против российских энергоносителей.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Срочная новость. Украина стала лидером процесса введения санкций против российских энергоносителей, мы сделали очень важную и качественную работу. Это озвучивается впервые", - отметил Ермак.
Он отметил, что сегодня Украина воспользовалась возможностью президентства в Европейском Энергетическом Сообществе, которое наша страна получила на 2022 год и формально внесла в эту организацию предложение о введении запрета на покупку, импорт, передачу и транспортировку энергетических товаров, происходящих, производящихся или перерабатывающихся в России.
Речь идет обо всей нефти и нефтепродуктах, угле и других видах твердого топлива, сжиженном природном газе, подчеркнул руководитель ОП.
"Мы с командой в режиме 24/7 ищем механизмы экономического давления на РФ и находим их", - сказал он.
Так, по словам Ермака, теперь Европейское энергетическое сообщество на основе предложения Украины должно принять решение, адресованное всем сторонам.
Руководитель ОП отметил, что Энергосообщество - это международная организация, включающая в себя все страны Европейского Союза и еще 9 стран.
"Украина ставит перед ЕС и таким странами как Грузия и Сербия амбициозную, но вполне реалистичную задачу по прекращению финансирования карательной машины, армии, государственного аппарата, пропаганды России - всего того, что обеспечивает агрессивные действия этого государства, включая войну в Украине. Россия должна быть лишена ресурсов на войну - экономически сокрушена. Мы достигнем своей цели", - подытожил Ермак.
Война против Украины:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
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