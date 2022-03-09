Аналитики отмечают, что в РФ значительные проблемы с продажей нефти.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что большая часть российской нефти, экспортируемой из портов, остается непроданной. По оценкам JP Morgan, для около 70% российской морской нефти пытаются найти покупателей.

Об этом пишет Reuters.

По оценкам аналитиков, цена на нефть вырастет, но это повышение не будет критичным.

"Ожидается, что спекулятивные покупки скоро замедлятся, а в странах северного полушария начнется весна, когда спрос на топливо упадет", - заявил генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

Накануне американский президент Джо Байден заявил о введении полного запрета на весь импорт российских нефти и газа в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

По данным Управления энергетической информации (EIA), в 2021 году США импортировали из России в среднем около 20,4 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в месяц, что составляет около 8% импорта жидкого топлива в США.

Вас также могут заинтересовать новости: