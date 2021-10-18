Позиция Украины заключается в том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован.

"Нафтогаз Украины" подал немецкому регулятору заявку на участие в сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил глава компании Юрий Витренко.

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"Нафтогаз" как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока-2" перед немецким регулятором Федеральным агентством немецких сетей", - сказал он.

По словам Витренко, позиция Украины заключается в том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству.

Он отметил, что "заявка со стороны "Нафтогаза", если ее примут", обяжет регулятор формально учитывать позицию и аргументы "Нафтогаза" в отношении российского газопровода.

"Мы рассчитываем, что регулятор не отклонит заявку", - сказал Витренко.

Ранее Витренко отмечал, что сертификация оператора "Северного потока-2" противоречила бы нормам Третьего энергопакета ЕС.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября 2021 года компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" начала заполнять первую ветку газом.

По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" была заполнена техническим газом.

Автор: Анна Бредихина