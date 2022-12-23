Украине нужен импорт в течение отопительного сезон, так как в случае остановки транзита потребуется определенный объем газа в трубе, чтобы было достаточное давление.

На десятом месяце полномасштабного российского вторженя в Украину уже очевидно, что Россия может остановить транзит газа в Европу в любой момент и эти риски просчитаны.

Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Forbes, Украине нужен импорт в течение отопительного сезон, так как в случае остановки транзита потребуется определенный объем газа в трубе, чтобы было достаточное давление.

Галущенко отметил, что это небольшой объем, но он должен быть. "В ночь на 24 февраля, то есть в первый день вторжения, россияне вдвое нарастили транзит - почти до максимального уровня, предусмотренного контрактом. Тогда их логика была очевидна: "Европейцы, не лезьте. Вот ваш газ, а мы здесь сами разберемся". Какие будут дальнейшие действия России - увидим в ближайшее время", - отметил министр.

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Ситуация с газом:

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

22 ноября "Газпром" заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине газа, который поставляется потребителям в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу. "Оператор ГТС Украины" опроверг обвинения в краже газа, который предназначен Молдове.

28 ноября 2022 года "Газпром" передумал сокращать транзит газа через Украину.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

20 декабря 2022 года в России взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину.

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