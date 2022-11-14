Российский газовый монополист теряет свои активы в Европейском союзе.

Германия объявила о национализации бывшей дочерней компании российского энергетического гиганта "Газпром". Берлин принял такое решение для обеспечения энергетической безопасности.

По данным немецкого издания Deutsche Welle, новая компания, ранее называвшаяся "Газпром Германия", называется Securing Energy for Europe GmbH. Она косвенно контролирует крупнейшее немецкое газохранилище на северо-западе Редена.

Решение приняли после того, как на выходных Комиссия ЕС согласилась предоставить российской дочерней компании в Германии помощь в размере 225,6 миллиона евро, что и стало основой национализации.

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Берлин взял компанию под свой контроль еще в апреле, но не решил вопрос собственности, что заставило деловых партнеров и банки неохотно возобновлять деловые отношения. В Федеральном министерстве экономики и борьбы с изменением климата Германии заявили, что теперь российский "Газпром" фактически потерял свою долю в компании.

Кроме того, издание Rzeczpospolita сообщило, что Польша изъяла долю "Газпрома" в газовом операторе Europol Gaz, которая управляет польской частью газопровода "Ямал – Европа". Российскому монополисту принадлежало 48% компании-оператора газопровода.

В компании уже ввели временную администрацию, руководителем которой назначили эксперт по топливно-газовым вопросам и юриста Радослава Квасьницкого.

Стоит отметить, что Варшава ввела санкции против "Газпрома" еще в апреле, что позволило заморозить акции Europol Gaz. Компания использует перекрестный метод управления, поэтому необходимы голоса всех членов правления. В свою очередь "Газпром" блокировал решения других членов, что нанесло компании ущерб.

Национализация "дочек" Газпрома - что известно

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в отношении ряда российских компаний ввели санкции, в том числе "Роснефть", "Транснефть" и "Газпромнефть". Данное решение привело к уходу из российского рынка мировых нефтяных гигантов.

21 марта стало известно, что Британия намерена временно национализировать подразделение "Газпрома" - Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, которая обслуживала около 30 тысяч бизнес-клиентов.

1 апреля стало известно, что дочерние общества ПАО "Газпром" 31 марта прекратили участие в ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы", которое является единственным участником GAZPROM Germania GmbH. При этом указано, что группа "Газпром" прекратила участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, в том числе - Gazprom Marketing & Trading Ltd.

28 августа издание Welt сообщило, что в Германии готовились к тайной национализации "дочки" Газпрома, для чего якобы создали холдинговую компанию, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе.

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