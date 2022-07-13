В РФ отметили, что возможный будущий отказ Европы от российского газа будет означать и конец транзита через Украину

Российская власть допускает возможность транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Этот вопрос будет зависеть от Европы.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА-Новости".

Отмечается, что транзит газа будет продлен, если сохранится спрос, а украинская газотранспортная система будет и дальше работать.

"Возможный будущий отказ Европы от российского газа будет означать и конец транзита через Украину с лишением Киева доходов от него", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в июне Россия почти вдвое уменьшила объемы поставок газа в страны Евросоюза. При этом пропускную способность газопровода "Северный поток-1" сократили до 40%, ссылаясь на проблемы с оборудованием.

Кроме того, в середине июня в течение недели не работал газопровод "Турецкий поток", который якобы нуждался в ремонте.

11 июля "Газпром" полностью остановил подачу газа в Европу газопроводом "Северный поток" для проведения ремонта. Кроме того, транзит российского газа через Украину в Европу в июне достиг исторического минимума из-за попытки Кремля посеять панику накануне отопительного сезона.

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