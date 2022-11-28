Ранее "Газпром" заявлял о намерении прекратить поставки газа в Молдову через Украину с 28 ноября.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину "Газпром" отказался от планов прекратить поставки газа в Молдову через Украину.

Такое заявление сделали в "Газпроме", отметив, что "Молдовагаз" устранил нарушение по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре.

"Принято решение не снижать подачу газа на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены", - заявили в российской компании.

Видео дня

Война в Украине и ситуация с газом в Молдове:

Ранее "Газпром" заявлял о намерении прекратить поставки газа в Молдову через Украину с 28 ноября.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. Тогда вице-премьер Андрей Спину заявил, что поставки сокращают из-за технических проблем, и Кишинев будет просить об увеличении поставок.

Кроме того, он сообщил, что у Молдовы около 53,5 миллионов кубометров газа в подземных хранилищах Украины и Румынии.

3 ноября Молдова впервые импортировала газ по реверсной схеме. Компания Energocom купила 5,6 миллиона кубометров газа, импортировав его через точку подключения "Буднице" в Словакии.

22 ноября "Газпром" заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине газа, который поставляется потребителям в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу.

В свою очередь "Оператор ГТС Украины" опроверг обвинения в краже газа, который предназначен Молдове. В компании заверили, что объемы, которые заходят с "Суджи", передаются на точках выхода из Украины в Молдову "Алексеевка" и "Гребеники" в полном объеме.

Вас также могут заинтересовать новости: