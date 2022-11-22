По данным украинской стороны, "Газпром" пытается лишить Молдову возможности использовать украинские ГТС и подземные хранилища газа.

Российский "Газпром" заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине российского газа, который поставляется молдавским потребителям в связи с чем пригрозил уменьшить объемы поставок газа в Молдову.

"Оператор ГТС Украины" в Facebook опроверг обвинения со стороны "Газпрома" в краже российского газа, который транзитируется в Молдову.

"Все объемы, которые были приняты на точке входа с РФ "Суджа", в частности, для дальнейшей транспортировки потребителям Молдовы, были переданы на точках выхода из Украины в Молдову "Алексеевка" и "Гребеники" в полном объеме", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это подтверждено всеми необходимыми документами, которые подписаны со смежными операторами, одним из которых является сам "Газпром".

Вместе с тем с начала сентября 2022 года Молдова после долгих лет наработок ввела виртуальный реверс на точках соединения с Украиной. Уже с конца сентября транспортировка природного газа из Молдовы в Украину через точку соединения "Гребеники" осуществляется именно в форме виртуального реверса.

Как сообщили в компании, виртуальный реверс – это один из наиболее прогрессивных коммерческих методов европейского рынка газа, который также способствует уменьшению негативного влияния от транспортировки газа на окружающую среду.

"Угрожая уменьшить объемы транспортировки в Молдову, "Газпром" пытается лишить эту страну возможности использовать украинские ГТС и подземные хранилища газа (ПХГ) и заблокировать инструмент виртуального реверса, тем самым усилив зависимость от российского природного газа в начале отопительного сезона", - подчеркивает пресс-служба.

По словам директора по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Ольги Бельковой, Россия не впервые прибегает к использованию газа как инструмента политического давления.

"Речь идет о грубой манипуляции фактами для обоснования своего решения еще больше ограничить объемы поставок газа в европейские страны. Введение типичных европейских бизнес-правил работы на межгосударственных точках соединения сознательно трактуется "Газпромом" как нарушение контрактных обязательств, очевидно, в политических, а не коммерческих целях", – цитирует пресс-служба Белькову.

Война в Украине и ситуация с газом в Молдове:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

3 ноября 2022 года Молдова впервые импортировала газ по реверсной схеме.

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