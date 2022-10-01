"Газпром" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что c 1 октября не сможет поставлять газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию.

После семи месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину "Газпром" прекратил поставки газа в Италию через Австрию.

Об этом говорится в сообщении российского "Газпрома".

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"Газпром" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что c 1 октября не сможет поставлять газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию.

В "Газпроме" заявили, что данное решение связано с изменением австрийского законодательства.

"Транспортировка российского газа по контрактам ООО "Газпром экспорт" через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации", — говорится в сообщении "Газпрома".

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

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