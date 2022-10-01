У Молдовы около 53,5 млн кубометров газа в подземных хранилищах Украины и Румынии, которые могут быть использованы.

Российский "Газпром" сократил поставки природного газа в Молдову на 30%.

Об этом заявил директор газовой компании "Молдовагаз" Вадим Чебан, сообщает Reuters.

Поставки сокращены с 1 октября.

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Вице-премьер Молдовы Андрей Спину заявил, что за сокращением поставок стоят технические проблемы, и страна попросит "Газпром" увеличить поставки.

"Причина сокращения поставок газа... была объяснена "Газпромом" слишком поздно", — заявил Спину, добавив, что технические проблемы нельзя считать "объективной причиной".

Он также отметил, что у Молдовы около 53,5 млн кубометров газа в подземных хранилищах Украины и Румынии, которые могут быть использованы.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

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