"Газпром" сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 44,5%.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину "Газпром" сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 44,5%, или на 76,3 млрд кубометров в январе-ноябре 2022 года.

Как сообщили в "Газпроме", за этот период российской газовый монополист добыл 376,9 млрд куб. м газа, что на 19,4% (на 90,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году.

Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за 11 месяцев уменьшился на 5,7% (на 12,8 млрд куб. м).

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Экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 95,2 млрд куб. м – на 44,5% (на 76,3 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. В то же время растет экспорт газа в Китай по газопроводу Сила Сибири, отметили в Газпроме.

Война в Украине и ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". 2 сентября было объявлено о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. Тогда вице-премьер Андрей Спину заявил, что поставки сокращают из-за технических проблем, и Кишинев будет просить об увеличении поставок.

1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

22 ноября "Газпром" заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине газа, который поставляется потребителям в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу. "Оператор ГТС Украины" опроверг обвинения в краже газа, который предназначен Молдове.

28 ноября 2022 года "Газпром" передумал сокращать транзит газа через Украину.

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