НКРЭКУ разрешила населению продавать электроэнергию собственной генерации.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разрешила населению продавать электроэнергию собственной генерации.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ, отметив при этом, что такое решение будет способствовать расширению конкуренции на розничном рынке электрической энергии и направлено на развитие распределенной генерации и обеспечение проведения зеленой трансформации энергетики.

"9 мая 2023 года НКРЭКУ приняла решение о предоставлении всем потребителям электрической энергии (как бытовым, так и небытовым) прав на продажу произведенной генерирующей установкой и/или установкой хранения энергии такого потребителя электрической энергии любому поставщику по свободному договору и по договорной цене", - говорится в сообщении.

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Альтернативная генерация

Генерация из альтернативных источников может стать важной и неотъемлемой частью национальной энергосистемы, что поможет сделать ее более гибкой и надежной.

По состоянию на январь 2022 года украинцы вышли на рекорд по количеству установленных солнечных батарей.

"Если посмотреть на себестоимость произведенной энергии из разных видов электростанций, то солнце и ветер, наверное, самые дешевые. Если взять капитальные и операционные расходы. И они еще и с каждым годом становятся дешевле, то есть у них есть нисходящая кривая стоимости технологии", - пояснил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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