Ограничения по Киеву на 21 января из энергосистемы будет идти 927 МВт в день и 615 МВт ночью.

По состоянию на 20 января в Украине была увеличена генерация в системе энергетики. Этого удалось достичь за счет ремонтных работ на поврежденных электроподстанциях.

Речь идет об объектах, которые были повреждены во время последних атак, сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко на Facebook.

По его словам, ограничение по Киеву на 21 января из энергосистемы будет идти 927 МВт в день и 615 МВт ночью, это закроет 63% потребности в свете. В то же время на Днепропетровскую область и город Днепр будет выделено 1123 МВт днем и 1121 МВт ночью. Таким образом будет закрыто 51% потребности области.

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Ситуация в энергетике

Министр энергетики Герман Галущенко ранее заявил, что Украина начала импортировать электроэнергию из Европы. Пока объемы небольшие, их мало для покрытия дефицита.

Как сообщал УНИАН, потепление в Украине будет способствовать ослаблению ограничений поставок электроэнергии, но не существенно, поскольку дефицит генерации сохраняется.

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