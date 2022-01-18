Сейчас в Украине 45 тысяч домохозяйств имеют дома солнечные электростанции.

Украинцы в 2021 году установили 15 тысяч домашних солнечных электростанций, что является рекордным количеством за все время действия "зеленого" тарифа.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

"В 2021 году почти 15 тыс. украинских семей установили солнечные установки. Это вдвое больше, чем в 2020 году", - говорится в сообщении.

В целом на конец 2021 года в Украине насчитывается около 45 тысяч домохозяйств, которые используют солнечные панели и экономят на счетах за электроэнергию. Общая мощность таких СЭС превысила 1,2 ГВт.

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В тройку регионов-лидеров по количеству установленных семьями СЭС вошли три области. В частности, Днепропетровская – 6466 СЭС общей мощностью 183 МВт, Закарпатская – 3744 СЭС общей мощностью 109 МВт и Тернопольская – 3447 СЭС общей мощностью 98 МВт.

По расчетам Госэнергоэффективности, домохозяйства с установленными солнечными станциями общей мощностью 1205 МВт в среднем за год могут производить около 1400 млн кВт-ч электрической энергии.

Для сравнения, этого достаточно, чтобы обеспечить около 460 тыс. домохозяйств "чистой" электроэнергией.

Солнечные батареи в Украине:

Домашние солнечные электростанции (СЭС) на конец 2020 года общей мощностью 780 МВт установили 29,9 тыс. домохозяйств.

При этом на конец 2019 года насчитывалось около 22 тыс. семей, перешедших на СЭС.

В марте 2020 года на балконе одной из столичных многоэтажек была замечена огромная солнечная батарея.

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