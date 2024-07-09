По словам эксперта, к концу дня 8 июня всех потребителей столицы уже успели запитать электроэнергией.

В результате массированной ракетной атаки на Киев 8 июля были повреждены три трансформаторные подстанции, обеспечивающие распределение электроэнергии только между несколькими домами, поэтому катастрофических последствий с электроснабжением столица не почувствует.

"Трансформаторная подстанция обеспечивает распределение электрической энергии с магистральной линией электропередачи. А эта лишь обеспечивает распределение между несколькими домами в городе. Поэтому не стоит преувеличивать влияние той атаки на систему электроснабжения в Киеве", - пояснил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН.

По его словам, вчерашние ракетные удары, безусловно, привели к повреждению линии электропередач, но уже к концу дня всех потребителей успели оживить.

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"Речь идет о домовых трансформаторах, а не о подстанциях. Это осложнение может быть для отдельных домов, но оно не является существенным, если говорить о городе Киев в целом", - сказал Рябцев.

Ракетный удар россиян 8 июля 2024 года - последние новости

8 июля россияне нанесли ракетный удар по Украине и в частности по Киеву. Враг запустил 38 ракет, из которых украинским воинам удалось сбить 30. В результате обстрела были повреждены жилые дома, инфраструктура и крупнейшая в Украине детская больница "Охматдет".

Позже в ДТЭК сообщили, что в Киеве в результате российской ракетной атаки в Голосеевском и Шевченковском районах были полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции компании и повреждены электросети.

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