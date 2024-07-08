Ракетный удар по Киеву: россияне повредили три трансформаторные подстанции (фото)

Также в столице были повреждены электросети.

В Киеве в результате российской ракетной атаки полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК.

"В Голосеевском и Шевченковском районах были разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК", - говорится в сообщении сообщает пресс-служба компании.

Также в столице были повреждены электросети.

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Отмечается, что энергетики уже работают на местах. Большинство домов будет запитано по резервным источникам в ближайшее время.

Ракетный удар россиян 8 июля - последние новости

В понедельник, 8 июля, россияне нанесли ракетный удар по Киеву, есть "прилет" и много пострадавших. Враг применил более 40 ракет различных типов. В результате обстрела были повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.

Предварительно известно о таких последствиях атаки: в Соломенском районе повреждено офисное здание; Голосеевском - повреждения получили гаражи, горели машины; Днепровском горели обломки в жилой застройке; Дарницком районе повреждения получил частный дом; Шевченковском районе повреждена детская больница Охматдет, есть разрушения; Святошинском районе горели обломки возле жилого здания, возникло возгорание в помещении одного из предприятий; Деснянском районе загорелся дом.

Также россияне нанесли удар по Днепру, Кривому Рогу и Донецкой области.

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