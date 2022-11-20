В субботу удалось несколько смягчить ограничение потребления.

Сегодня, 20 ноября 2022 года, во всех регионах Украины с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения электроэнергии.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", дополнительные аварийные отключения света не прогнозируются.

"Вчера нам удалось несколько смягчить ограничение потребления. Мы продолжаем работать, чтобы вернуть свет украинцам, который пытаются забрать у нас рашисты, атакуя ракетами наши энергоообъекты. Это сложно, порой дольше, чем мы ожидали, но мы находим решения, запитываем и держим баланс в энергосистеме", – заявили в компании.

Видео дня

Энергетики отметили, что выдержка и мужество – это то, что должны проявить украинцы этой зимой, чтобы противостоять врагу на энергетическом фронте.

Ситуация с энергетикой в Украине

В октябре и ноябре энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам со стороны российских оккупантов.

19 ноября 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже повреждено около половины энергетической инфраструктуры.

В вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что получает доклады по восстановительным работам в энергетике. Сейчас, по его словам, больше всего проблем с электричеством – Киев и область, Одесса и область, Харьков и область.

В то же время Минэнерго 19 ноября заверило, что ситуация с энергоснабжением в стране контролируемая. При этом украинцев призывают помочь энергетикам и уменьшить нагрузку на сеть.

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