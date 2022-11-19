В Минэнерго посоветовали гражданам Украины подготовить теплую одежду, термосы, а также запас воды и пищи.

Министерство энергетики Украины просит население снизить энергопотребление на 25%.

Граждане в среднем сократили свое потребление электричества на 10%, сообщил заместитель министра Фарид Сафаров в эфире информационного телемарафона.

"Мы благодарны гражданам, которые в среднем сократили свое потребление на 10%. Но для того, чтобы разгрузить сеть и было максимально комфортно и быстро восстанавливать сети, мы бы просили и хотели, чтобы они сократили свое потребление на 25%, и дополнительно не пользовались электрическими приборами, в которых нет необходимости", - сказал он.

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Чиновник считает, что для экономим в первую очередь стоит выключать свет в комнатах, где не находятся жильцы, избегать использования микроволновых печей и электрочайников, заменив их на кипячение и подогрев на плите.

Во время уборки не стоит одновременно включать утюг и стиральную машинку, температуру бойлера снизить до 50 градусов.

Сафаров считает, что в будущем ситуация в энергетике может обостриться, поэтому украинцы должны к этому подготовиться.

"Во-первых, вы должны подготовить теплую одежду, чтобы не замерзнуть. Также термопосуду - это термосы для горячей воды и пищи, чтобы они дольше сохранялись теплыми. А также продукты долгого хранения, чтобы быстро их приготовить", - пояснил представитель Минэнерго.

"Этим нужно себя обеспечить даже не по причине блэкаута, а из-за плановых отключений", - добавил он.

Ситуация в украинской энергерической сфере - самые важные новости

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Россия осуществила самую массированную с начала войны ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили 96 ракет, более 70 из них сбила противовоздушная оборона. Также были ликвидированы 10 иранских дронов типа "Шахед".

В этот день из-за массированной ракетной атаки были поражены около 15 энергетических объектов в различных областях. Энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине.

Стоит отметить, что враги осенью осуществили ряд массированных атак по нашему государству - 10, 11, 17, 31 октября, а также 11 и 15 ноября. Целью захватчиков стали объекты энергетической инфраструктуры.

По данным властей, в Украине из-за вражеских ударов выведено из строя почти 50% энергосистемы.

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