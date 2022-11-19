Энергетики делают все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский получил доклады по восстановительным работам в энергетике. Больше всего проблем в Киеве и ряде областей.

Как отметил президент в вечернем видеообращении украинские энергетики по всей стране работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию.

"Больше всего проблем с электричеством - Киев и область, Одесса и область, Харьков и область. Винницкая, Тернопольская, Черкассы, Чернигов и другие регионы – энергетики делают все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь", - заявил Зеленский.

Видео дня

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране начались аварийные отключения электроснабжение.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября 2022 года Минэнерго заявило о том, что Россия пытается остановить украинские АЭС.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве было установлено антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов.

19 ноября в ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

В тот же день, 19 ноября, стало известно о том, что Украина тестирует получение электроэнергии из Европы.

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