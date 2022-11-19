Энергетики работают над восстановлением инфраструктуры.

Несмотря на активные вражеские ракетные обстрелы украинской энергетической инфраструктуры ситуация с энергоснабжением страны контролируемая.

Такое заявление сделали в Министерстве энергетики Украины, отметив при этом, что введенные аварийные и почасовые графики отключения электроэнергии дают возможность стабилизировать энергосистему, проводить ремонтные и восстановительные работы.

"Опровергая панические заявления, которые ходят по социальным сетям и интернет-СМИ, уверяем, что ситуация с энергоснабжением сложная, но контролируемая", – отметили в ведомстве.

Видео дня

"Обращаемся к украинцам с единственным призывом: помогите энергетикам уменьшить нагрузку на сеть. Нужно достичь показателя добровольного сокращения потребления каждой семьей на уровне 25%. Энергетики работают над восстановлением инфраструктуры 24/7 и ежедневно возвращают свет и тепло в дома миллионов потребителей. Сохраняйте спокойствие и доверяйте энергетикам!"- говорится в сообщении.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране начались аварийные отключения электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября 2022 года Минэнерго заявило о том, что Россия пытается остановить украинские АЭС.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов.

19 ноября в ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

В тот же день, 19 ноября, стало известно о том, что Украина тестирует получение электроэнергии из Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: