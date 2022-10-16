Обесточена часть Белопольской громады.

Российские оккупанты снова обстреляли Сумскую область. Вследствие этого без света остались много людей. Обесточена часть Белопольской громады.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В результате вражеского обстрела обесточена часть Белопольской громады. Без света остается 2151 абонент, по состоянию на 18:00", - сказано в сообщении.

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Обстрелы Сумщины: что известно о вражеских "прилетах"

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты ежедневно обстреливают Сумщину. Вчера российские оккупанты обстреляли область восемь раз. Сумская область постоянно находится под вражескими ударами, 14 октября РФ атаковала четыре громады.

Однако ВСУ дают врагу достойный отпор. В Генштабе рассказали о потерях оккупантов в течение суток и сообщили, что наши подразделения противовоздушной обороны сбили один беспилотник противника.

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более двадцати ударов. Подтверждено поражение семнадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский БПЛА", - отмечается в сообщении.

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