Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один беспилотник противника.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях врага в течение суток.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили один командный пункт противника, идет речь в вечерней сводке Генштаба.

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более двадцати ударов. Подтверждено поражение семнадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский БПЛА", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Новые потери РФ в Украине - важные новости

Военно-Морские Силы ВС Украины 16 октября сообщили, что за прошедшие сутки были уничтожены вражеский миномет с боекомплектом, а также ликвидированы 4 самоходные пушки "Гиацинт-С" и 2 хранилища с боеприпасами.

В Генштаб армии нашего государства в этот же день поделились, что украинские воины 15 числа нанесли мощные удары по захватчикам, на юге были уничтожены 14 врагов, гаубица "Мста-Б", три самоходные артустановки и станция радиоэлектронной борьбы.

Общие потери России на сегодня составляют около 65 000 человек уничтоженными. Также ликвидированы, в частности, 1 224 вражеских беспилотников и 1 589 артиллерийских систем.

Вас также могут заинтересовать новости: