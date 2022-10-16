Так, за день в области было 8 обстрелов из артиллерии и минометов - 104 и 1 авиаудар - 6 ракет.

Сегодня российские оккупанты восемь раз обстреляли Сумскую область.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, за день в области было 8 обстрелов из артиллерии и минометов - 104 и 1 авиаудар - 6 ракет.

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"Белопольская община: с 8:15 утра русня начала бить из миномета: 26 прилетов в течение часа. Немного погодя - еще 2 мины. Шалыгинская община: 10 мин около 10 утра. Великописаревская община: ближе к полудню, из вражеского вертолета Ми-8 россияне выпустили 6 ракет. Краснопольская община: в полдень россияне с беспилотника сбросили взрывное устройство на одно из сел общины. В 16 часов начались арт и минометные обстрелы различных территорий общины: 22 и 8 прилетов из ствольной артиллерии и 35 мин. Эсманская община: после 13 часов 3 мины с территории РФ", - заявил Живицкий.

Также он уточнил информацию относительно утренних обстрелов. По его словам, детальная информация по Белопольской общине учтена в этой сводке.

"Относительно предварительной информации по Речковской общине: огонь врага задел еще и территории Николаевской сельской общины. Всего было 5 прилетов из ствольной артиллерии. Во всех случаях - предварительно, без жертв и разрушений", - отметил глава ОВА.

Обстрелы Сумщины российскими оккупантами: что известно

Как сообщал УНИАН, 13 октября российские оккупанты обстреляли четыре общины Сумщины: Белопольскую, Ворожбянскую, Знобь-Новгородскую и Великописаревскую.

Ночью на 14 октября российские оккупанты ударили из реактивной артиллерии по Дружбівській общине Сумской области.

9 октября заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что возле местного магазина в Мироновской ОТГ, что на Сумщине, погиб человек в результате атаки с беспилотника.

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