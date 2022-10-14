Обошлось без жертв и разрушений.

Сегодня российские оккупанты обстреляли четыре общины Сумщины.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Так, по территории Белопольской общины около 11:00 российские оккупанты выпустили 3 мины, а позже - еще 18 мин уже по другой части общины.

Видео дня

Кроме того, около полудня обстрелу подверглись Ворожбянська община, где враг выпустил 7 мин по окрестностям Ворожбы, а в 14:00 - Зноб-Новгородская община, куда оккупанты выпустили одну мину калибра 120мм.

Также около 17:00 в Великописаревской общине водитель грузовика во время маневрирования наехал задним колесом на мину, которая взорвалась, из-за этого поврежден прицеп авто.

"Также уточнение по утренним обстрелам: с 7 до 9 утра было два обстрела: 15 мин и 15 артснарядов прилетело с территории РФ по разным частям общины. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений", - отметил он.

Российские атаки Сумской области - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты 11 октября нанесли авиаудар по гражданскому аграрному предприятию в Сумской области.

9 октября в ОП сообщили, что возле местного магазина в Мироновской ОТГ на Сумщине погиб человек в результате атаки с беспилотника.

Напомним, в настоящее время россияне также обстреляли приграничные села области из минометов. В течение 12.10-12.15 зафиксировали три "прилета в районе населенного пункта Середина-Буда, а от 14.35 до 14.55 поступила информация о еще пяти "приходах" в районе Бачевска.

Вас также могут заинтересовать новости: