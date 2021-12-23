Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отметил, что, вместо систематического падения собственной добычи газа, компания начала его наращивать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.
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"Мы уже переломили эту тенденцию, и видим, что вместо уменьшения добычи газа, добыча увеличивается. Прежде всего, за счет новых технологий", - сказал Витренко.
Он отметил, что "Нафтогаз" ищет способы увеличения международных партнеров.
По его словам, также у компании есть новые месторождения, на которых только планируется добыча газа. В частности, шельф Черного моря, где закончились сейсмические исследования. Также, это перспективные участки в разных частях Украины, начиная с Карпат и заканчивая Донецкой и Харьковской областями.
"Там есть перспективные ресурсы нефти и газа, которые мы планируем добывать. За счет этого планы по наращиванию добычи являются реалистичными", - подчеркнул председатель правления "Нафтогаза".
Запасы газа:
Крупнейшая в Украине государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча", которая входит в состав группы "Нафтогаз", за январь-ноябрь 2021 года добыла 12,49 млрд куб. м газа, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Добыча газа "Укргаздобыча" начала снижаться с 2019 года с 15,5 до 14,9 млрд куб. м в год из-за истощенности месторождений. В 2020 году добыча газа сократилась до 13,45 млрд куб. м.
В октябре 2021 года председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что компания ставит перед собой задачу увеличить добычу природного газа в ближайшие десять лет в 1,8 раза, до 24 млрд куб. м.
Украина ежегодно потребляет примерно 30 млрд куб. м газа.