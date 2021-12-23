Председатель правления НАК отметил, что добыча начала расти за счет новых технологий.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отметил, что, вместо систематического падения собственной добычи газа, компания начала его наращивать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.

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"Мы уже переломили эту тенденцию, и видим, что вместо уменьшения добычи газа, добыча увеличивается. Прежде всего, за счет новых технологий", - сказал Витренко.

Он отметил, что "Нафтогаз" ищет способы увеличения международных партнеров.

По его словам, также у компании есть новые месторождения, на которых только планируется добыча газа. В частности, шельф Черного моря, где закончились сейсмические исследования. Также, это перспективные участки в разных частях Украины, начиная с Карпат и заканчивая Донецкой и Харьковской областями.

"Там есть перспективные ресурсы нефти и газа, которые мы планируем добывать. За счет этого планы по наращиванию добычи являются реалистичными", - подчеркнул председатель правления "Нафтогаза".

Запасы газа:

Крупнейшая в Украине государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча", которая входит в состав группы "Нафтогаз", за январь-ноябрь 2021 года добыла 12,49 млрд куб. м газа, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Добыча газа "Укргаздобыча" начала снижаться с 2019 года с 15,5 до 14,9 млрд куб. м в год из-за истощенности месторождений. В 2020 году добыча газа сократилась до 13,45 млрд куб. м.

В октябре 2021 года председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что компания ставит перед собой задачу увеличить добычу природного газа в ближайшие десять лет в 1,8 раза, до 24 млрд куб. м.

Украина ежегодно потребляет примерно 30 млрд куб. м газа.