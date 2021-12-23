Компания рассчитывает на запасы в хранилищах и собственную добычу.

Национальная компания "Нафтогаз Украины" в хранилищах имеет достаточный объем газа для обеспечения населения, теплокоммунэнерго и бюджетных учреждений в текущем отопительном сезоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко во время пресс-конференции.

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"Если посмотреть, сколько необходимо потребителям в портфеле "Нафтогаза", и в то же время учесть ту собственную добычу, которая есть, то мы увидим, что в этом отопительном сезоне разница между потребностями наших потребителей и собственной добычей составляет 5,1 млрд кубометров газа. Эту разницу полностью покрывают те запасы, которые есть в подземке", – сказал он.

По словам Витренко, у компании также есть возможность для импорта газа. Сейчас "Нафтогаз" обеспечивает практически все потребности населения и предприятий централизованного отопления, а также бюджетных учреждений, подчеркнул председатель правления НАК.

Запасы газа:

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 18 декабря составляли 14,94 млрд кубометров из максимальной емкости в 31 млрд куб. м.

Цена на газ для украинцев:

Для бытовых потребителей в нашей стране с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

Цена на газ в Европе: