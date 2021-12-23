Национальная компания "Нафтогаз Украины" в хранилищах имеет достаточный объем газа для обеспечения населения, теплокоммунэнерго и бюджетных учреждений в текущем отопительном сезоне.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко во время пресс-конференции.
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"Если посмотреть, сколько необходимо потребителям в портфеле "Нафтогаза", и в то же время учесть ту собственную добычу, которая есть, то мы увидим, что в этом отопительном сезоне разница между потребностями наших потребителей и собственной добычей составляет 5,1 млрд кубометров газа. Эту разницу полностью покрывают те запасы, которые есть в подземке", – сказал он.
По словам Витренко, у компании также есть возможность для импорта газа. Сейчас "Нафтогаз" обеспечивает практически все потребности населения и предприятий централизованного отопления, а также бюджетных учреждений, подчеркнул председатель правления НАК.
Запасы газа:
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 18 декабря составляли 14,94 млрд кубометров из максимальной емкости в 31 млрд куб. м.
Цена на газ для украинцев:
Для бытовых потребителей в нашей стране с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.
Цена на газ в Европе:
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
- Рост цены происходит на фоне невыполнения "Газпромом" обещания по увеличению объемов закачиваемого газа в европейские хранилища и прогнозируемого ухудшения погодных условий в Европе в ближайшее время.
- Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины по состоянию на 19 декабря подскочила до 55 тыс. грн за тысячу кубометров.