По словам главы МИД, пока газ не начал транспортироваться через газопровод "Северный поток-2", надо бороться за национальные интересы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в деле "Северного потока-2" Украина будет бороться за национальные интересы до конца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве.

"Как ни странно, но "Северный поток-2" мы с госпожой Шмид тоже обсуждали. Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%, и кстати, я об этом говорил государственному секретарю США Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе - ничто не проиграно, пока игра не закончилась", - подчеркнул Кулеба.

"Безусловно, теперь у строителей "Северного потока-2" намного больше шансов достроить этот проект, но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по Nord Stream-2, - будем бороться за защиту наших интересов", - заявил Кулеба. Санкции США против "Северного потока-2»

Недавно стало известно, что США не будут вводить санкции против компании-оператора «Северного потока-2» и ее руководителя. В частности, в докладе Госдепартамента США сообщается о снятии санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством «Северного потока-2», и ее руководителя Маттиаса Варнига, которого западные СМИ называют союзником президента РФ Владимира Путина.

Несмотря на это, Госдепартамент США объявил о введении санкций против четырех судов и четырех юридических лиц, привлеченных к прокладке «Северного потока-2». Блинкен заявил, что отказ от санкций соответствует национальным интересам США.

Кулеба считает, что реализация проекта «Северный поток-2» будет свидетельствовать о поражении американской дипломатии.

Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Автор: Виталий Саенко