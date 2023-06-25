В мае 2023 года в нарушениях эмбарго резко увеличилось участие танкеров, принадлежащих греческим судовладельцам.

Мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований" и редакция BlackSeaNews провела мониторинг нарушений эмбарго ЕС и G7 на импорт по морским путям российских нефтепродуктов из портов Черного и Азовского морей.

В своем Facebook главный редактор BlackSeaNews и руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко опубликовал результаты этого мониторинга в апреле-мае 2023 года.

Он отметил, что есть те, кто не верит в наглое нарушение эмбарго ЕС и G7 на нефтепродукты РФ. Так что этот материал их убедит в обратном.

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"Специально для них, тех, кто уверен, что решения / запреты / эмбарго работают сами по себе без надлежащего контроля - это исследование с фиксацией. Тем более, что с 23.06.2023 таким танкерам запрещен вход в порты стран ЕС, а это не шутки", - говорится в сообщении Клименко.

Так, согласно результатам мониторинга:

В мае 2023 года в нарушениях эмбарго резко увеличилось участие танкеров, принадлежащих греческим судовладельцам. Оно составило 54,5% - 12 танкеров из 22-х.

В мае 2023-го наблюдалось значительное увеличение случаев нарушений эмбарго ЕС и G7 на импорт морскими путями российских нефтепродуктов из портов Черного и Азовского морей. Объем перевозок составил 896 840 тонн (рост к показателям апреля на 170 630 тонн, или на 23,5%).

Большинство нарушений – 17 из 22–х в мае - касается доставки нефтепродуктов на рейдовую перевалку в исключительной морской экономической зоне стран ЕС - Греции (16) и Мальты (1).

Кроме того, продолжил Клименко, в мае 2023 года резко возросли наглые нарушения эмбарго, когда танкеры выполняют рейсы с российскими нефтепродуктами непосредственно из портов РФ в порты стран ЕС и США: в феврале 2023 года был один такой рейс, а в марте и апреле по 2, в мае – целых 5.

"5 прямых рейсов с нефтепродуктами из портов РФ в порты стран ЕС (Саррок, Италия; Агио-Теодори, Греция; Риека, Хорватия; Руан, Франция) и США (Фэрлесс-Хиллс, Пенсильвания) выполнялись в мае 2023 танкерами, принадлежащими судовладельцам из Греции (4) и США (1)", - обратил внимание эксперт.

Также 9 из 17 рейсов с российскими нефтепродуктами на рейдовые перевалки в мае 2023 выполнялись танкерами, принадлежащими судовладельцам Греции.

Поэтому Клименко напомнил один факт: именно попытка Украины включить 5 греческих компаний-судовладельцев в список спонсоров войны привела к длительному блокированию Грецией 11-го пакета санкций ЕС.

Эмбарго на импорт российской нефти

Европейский союз прекратил импорт российской нефти нефтепродуктов страны-агрессоры. В мае 2023 года за это взялся и Кабмин: он запретил импорт горючего неопределенного происхождения, это сделает невозможным попадание российских нефтепродуктов в Украину.

В середине мая издание Bloomberg сообщало, что морские перевозки российской нефти достигли нового максимума.

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