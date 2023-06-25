Количество нарушений эмбарго ЕС-G7 на морской импорт российских нефтепродуктов из Черного моря в апреле-мае 2023 значительно возросло

Мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований" и редакция BlackSeaNews провела мониторинг нарушений эмбарго ЕС и G7 на импорт по морским путям российских нефтепродуктов из портов Черного и Азовского морей. 

В своем Facebook главный редактор BlackSeaNews и руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко опубликовал результаты этого мониторинга в апреле-мае 2023 года.

Он отметил, что есть те, кто не верит в наглое нарушение эмбарго ЕС и G7 на нефтепродукты РФ. Так что этот материал их убедит в обратном.

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"Специально для них, тех, кто уверен, что решения / запреты / эмбарго работают сами по себе без надлежащего контроля - это исследование с фиксацией. Тем более, что с 23.06.2023 таким танкерам запрещен вход в порты стран ЕС, а это не шутки", - говорится в сообщении Клименко.

Так, согласно результатам мониторинга: 

  • В мае 2023 года в нарушениях эмбарго резко увеличилось участие танкеров, принадлежащих греческим судовладельцам. Оно составило 54,5% - 12 танкеров из 22-х. 
  • В мае 2023-го наблюдалось значительное увеличение случаев нарушений эмбарго ЕС и G7 на импорт морскими путями российских нефтепродуктов из портов Черного и Азовского морей. Объем перевозок составил 896 840 тонн (рост к показателям апреля на 170 630 тонн, или на 23,5%).
  • Большинство нарушений – 17 из 22–х в мае - касается доставки нефтепродуктов на рейдовую перевалку в исключительной морской экономической зоне стран ЕС - Греции (16) и Мальты (1).

Кроме того, продолжил Клименко, в мае 2023 года резко возросли наглые нарушения эмбарго, когда танкеры выполняют рейсы с российскими нефтепродуктами непосредственно из портов РФ в порты стран ЕС и США: в феврале 2023 года был один такой рейс, а в марте и апреле по 2, в мае – целых 5.

"5 прямых рейсов с нефтепродуктами из портов РФ в порты стран ЕС (Саррок, Италия; Агио-Теодори, Греция; Риека, Хорватия; Руан, Франция) и США (Фэрлесс-Хиллс, Пенсильвания) выполнялись в мае 2023 танкерами, принадлежащими судовладельцам из Греции (4) и США (1)", - обратил внимание эксперт.

Также 9 из 17 рейсов с российскими нефтепродуктами на рейдовые перевалки в мае 2023 выполнялись танкерами, принадлежащими судовладельцам Греции.

Фото Эмбарго на импорт нефти РФ 25 июня 2023
Фото Эмбарго на импорт нефти РФ 25 июня 2023
Фото Эмбарго на импорт нефти РФ 25 июня 2023
Фото Эмбарго на импорт нефти РФ 25 июня 2023
Фото Эмбарго на импорт нефти РФ 25 июня 2023
Фото Эмбарго на импорт нефти РФ 25 июня 2023
Фото Эмбарго на импорт нефти РФ 25 июня 2023

Поэтому Клименко напомнил один факт: именно попытка Украины включить 5 греческих компаний-судовладельцев в список спонсоров войны привела к длительному блокированию Грецией 11-го пакета санкций ЕС.

Эмбарго на импорт российской нефти

Европейский союз прекратил импорт российской нефти нефтепродуктов страны-агрессоры. В мае 2023 года за это взялся и Кабмин: он запретил импорт горючего неопределенного происхождения, это сделает невозможным попадание российских нефтепродуктов в Украину.

В середине мая издание Bloomberg сообщало, что морские перевозки российской нефти достигли нового максимума.

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