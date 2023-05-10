Несмотря на многочисленные санкции, запреты и эмбарго топливо российского происхождения попадало в страны ЕС, а оттуда и на украинский рынок.

Кабинет министров запретил импорт топлива неопределенного происхождения, чтобы таким образом перекрыть возможность попадания российских нефтепродуктов в Украину.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, отметив при этом, что несмотря на многочисленные санкции, запреты и эмбарго, топливо российского происхождения, нефть, нефтепродукты попадали в страны ЕС, Турцию другие страны, а оттуда и на украинский рынок, как ресурс неопределенного происхождения.

"Отныне топливо неопределенного происхождения (читать из РФ) не сможет попасть на украинский рынок. Это еще один весомый шаг для защиты наших национальных интересов и суверенитета", - написал он.

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Кабинет министров Украины, дополнив постановление N1147, заблокировал попадание российского топлива, нефти и нефтепродуктов в Украину.

Запрет будет касаться таких видов товаров:

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), сырые;

нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), кроме сырых; продукты с содержанием 70 масс.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (минералов), отработанные нефтепродукты;

газы нефтяные и другие углеводороды в газообразном состоянии;

топливо моторное альтернативное, в другом месте не указано;

биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 масс.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Ситуация с нефтью

5 декабря 2022 года вступил в силу запрет ЕС на импорт российской нефти, доставляемый морем. Исключение было сделано для Болгарии и Хорватии. Вместе с тем Венгрия, Чехия и Словакия продолжают получать российскую нефть через нефтепроводную систему.

С 5 февраля вступил в силу запрет на поставки российских нефтепродуктов в страны Европейского союза, что усиливает действие декабрьского эмбарго на нефть из РФ. Несмотря на санкции россияне все равно частично поставляют на европейский и другие рынки свои нефтепродукты и продают их с большим дисконтом. При этом, по документам это топливо уже не имеет российского следа.

По состоянию на 29 марта 2023 года Россия потеряла статус основного поставщика нефти в ЕС.

По состоянию на 8 апреля 2023 г. Россия сократила добычу нефти на 700 тысяч баррелей в сутки.

С 1 апреля 2023 года Кремль засекретил статистику по добыче нефти и газа.

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