За период до 12 мая импорт российской нефти достиг 3,72 млн баррелей в день, что стало максимальным показателем с начала 2022 года.

На фоне массовых антироссийских санкций, поставки российской нефти на международные рынки продолжают расти, несмотря на то, что агрессор настаивает на сокращении добычи.

Как сообщает Bloomberg, объемы вывозимые российскими танкерами выросли на 10% с начала апреля. Российские грузы перегружаются с небольших судов, используемых в ее портах, на крупнейшие танкеры в Атлантическом океане для дальнейшей транспортировки в Азию.

Почти вся российская нефть идет в Китай и Индию, объемы поставок в Азию почти достигли нового пика. За период до 12 мая импорт российской нефти достиг 3,72 млн баррелей в день, что стало максимальным показателем с начала 2022 года.

Видео дня

За последнюю неделю до 12 мая в море находилось 3,76 млн баррелей российской нефти в день. Всего за последнюю неделю на 34 танкера было загружено 26,3 млн баррелей, что на 3% больше результатов прошлой недели.

В течение зимних месяцев эти перегрузки осуществлялись в относительно защищенных водах Средиземного моря, у северного побережья Марокко, недалеко от испанского эксклава Сеута. Но в последнее время перевозки переместились в воды между Канарскими и Азорскими островами.

Ситуация с нефтью

В конце февраля 2023 года российские власти заявляли о планах по сокращению нефтедобычи и морского экспорта нефти. В апреле эти планы якобы начали воплощать в жизнь, однако статистика поставок этим заявлениям явно противоречила.

Российские власти засекретили данные о добыче нефти и газа. Это может свидетельствовать как о рекордном падении добычи, так и о ее тайном наращивании с целью профинансировать войну, нарушив договоренности в рамках картеля ОПЕК+.

1 мая 2023 года страны ОПЕК+ снизили добычу нефти. Общее снижение с мая составит примерно 1,657 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК+ планируют удержать добычу таком уровне до конца 2023 года.

2 мая 2023 года появилась информация о том, что РФ рекордно нарастила экспорт нефти.

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