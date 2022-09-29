В Евкоромиссии заявили, что инциденты с газопроводами могут быть предупреждением.

На фоне аварий на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон анонсировала стресс-тест критической инфраструктуры в Европе.

Об этом, сообщает Spiegel.

Как пишет издание, Йоханссон охарактеризовала инциденты с газопроводами как предупреждение.

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"Мы (Еврокомиссия) сейчас свяжемся со всеми государствами-членами и проведем стресс-тесты по критической инфраструктуре", - заявила Йоханссон

"Насколько я могу судить, это очень умная атака, которую не могла осуществить обычная группа людей", - сказала еврокомиссар. По ее словам, есть большой риск, что за этим стоит государство. "Конечно, у нас есть подозрения. Но пока рано делать окончательные выводы".

Утечка газа:

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

Ночью давление упало и в трубопроводе "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

В заявлении компании-операторе Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе.

ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

27 сентября появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

28 сентября лидеры западных стран сделали эмоциональное заявление по "Северному потоку". В тот же день заявление по "Северному потоку" сделали и в ЕС. В СМИ сразу же начала появляться информация о том, что "Северный поток" будет похоронен.

28 сентября в The Times появился материал о том, что Россия несколько недель готовила подрыв газопровода.

В Пентагоне сделали громкое заявление о "Северном потоке". Кроме того, В НАТО отреагировали на подрыв "Северного потока".

Остановка "Северного потока":

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

"Газпром" заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

Но Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка нефти не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

В тот же день, 3 сентября, "Газпром" придумал свежую порцию вранья о "Северном потоке".

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