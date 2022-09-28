По одной из гипотез, водолазы могли заложить взрывчатку в двух трубах "Северного потока-1" и в одной из двух труб "Северного потока-2".

Немецкие органы безопасности предполагают, что три ветки "Северного потока-1" и "Северного потока-2" в Балтийском море могут навсегда стать непригодными для использования после вероятных актов саботажа.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

Как пишет издание, если поломку не удастся устранить в ближайшее время, соленая вода попадет в трубопровод и разъест его.

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Информацию о том, что газопровод может навсегда выйти из строя подтверждает News.sky.com.

Как пишет издание, профессор Джоан Кординер из Университета Шеффилда предположила, что утечка могла стать только результатом "внезапного удара, перерезавшего трубу".

Она добавила: "Трубы не дают катастрофическую утечку внезапно. Обычно нормальные утечки из-за коррозии начинаются с малого и со временем накапливаются. Поэтому такая внезапная большая утечка могла произойти только в результате внезапного удара, разрезающего трубу".

"По ширине пузырей мы можем видеть, что утечка была внезапной и очень большой, что соответствует полному разрезу большой трубы, а не обычной коррозии, которую мы наблюдали бы в процессе эксплуатации. Это либо сильный взрыв, либо внезапная физическая травма, которая настежь разорвала трубу. Расследование даст ответы", - говорится в материале.

В то же время органы безопасности Германии и иностранная секретная служба BND предполагают умышленную диверсию. Специальная комиссия подозревает, что акт саботажа могла устроить Россия, но ее мотив пока неясен.

По одной из гипотез, водолазы могли заложить взрывчатку в двух трубах "Северного потока-1" и в одной из двух труб "Северного потока-2", который так и не заработал.

Германия пытается дополнительно проанализировать ситуацию с правительствами Дании и Швеции, но провести соответствующие поиски на глубине 70-80 м крайне сложно. Датская сторона заявила, что расследование в море ввиду фактора безопасности может быть осуществлено только через неделю-две.

Утечка газа:

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

Ночью давление упало и в трубопроводе "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

В заявлении компании-операторе Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе.

ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

27 сентября появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

28 сентября лидеры западных стран сделали эмоциональное заявление по "Северному потоку". В тот же день заявление по "Северному потоку" сделали и в ЕС.

Остановка "Северного потока":

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

"Газпром" заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

Но Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка нефти не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

В тот же день, 3 сентября, "Газпром" придумал свежую порцию вранья о "Северном потоке".

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