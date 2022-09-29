В НАТО отметили, что любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом.

Авария на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" является актом саботажа.

Об этом говорится в заявлении НАТО.

В заявлении подчеркивается, что повреждение трубопроводов в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность.

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"Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем проводимые расследования для определения происхождения ущерба", - говорится в заявлении Альянса.

В НАТО также отметили, что любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом.

"Мы, как союзники, взяли на себя обязательство сдерживать и защищаться от принудительного использования энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами. Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом", - отметили в Альянсе.

Утечка газа:

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

Ночью давление упало и в трубопроводе "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

В заявлении компании-операторе Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе.

ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

27 сентября появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

28 сентября лидеры западных стран сделали эмоциональное заявление по "Северному потоку". В тот же день заявление по "Северному потоку" сделали и в ЕС. В СМИ сразу же начала появляться информация о том, что "Северный поток" будет похоронен.

28 сентября в The Times появился материал о том, что Россия несколько недель готовила подрыв газопровода.

В Пентагоне сделали громкое заявление о "Северном потоке".

Остановка "Северного потока":

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

"Газпром" заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

Но Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка нефти не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

В тот же день, 3 сентября, "Газпром" придумал свежую порцию вранья о "Северном потоке".

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