Причиной неполадки в трубопроводе "Северного потока-2" стала дыра в трубе.

Пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

Об этом 26 сентября сообщила компания-оператор Nord Stream, пишет DW.

Причин падения давлению не знают ни в компании, ни в Министерстве экономики и защиты климата ФРГ.

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Уже ночью давление упало и в трубопроводе "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

В заявлении компании-операторе Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе.

ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

Поставки газа по "Северному потоку" после начала полномасштабной войны

Хотя газопровод "Северный поток - 2" и заполнен ​​газом, он не был использован для экспорта топлива из России. Из-за российского вторжения в Украину Германия заморозила процесс сертификации газопровода, и он не был запущен.

23 февраля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против оператора "Северного потока-2" в ответ на признание Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

1 марта оператор "Северного потока-2" обанкротился в связи с введенными западными санкциями в отношении России из-за ее агрессии против Украины. Банкротство подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG.

Поставки газа по "Северному потоку" в течение лета сначала снизились до 20% от пропускной способности, а с августа были фактически прекращены.

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