Это даст Украине возможность хранить больше газа европейских компаний в отечественных хранилищах.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла окончательное решение о сертификации оператора газохранилища АО "Укртрансгаз" по европейским стандартам.

Как сообщает пресс-служба регулятора, окончательное решение о сертификации оператора газохранилища принято с учетом заключения секретариата энергетического сообщества. Согласно этому заключению "Укртрансгаз" соответствует положениям регламента ЕС.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что сертификация компании как оператора газохранилищ способствует максимальному использованию европейскими компаниями мощностей украинских подземных хранилищ газа, что в свою очередь позволит усилить энергетическую безопасность всей Европы.

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"Одна из ключевых целей, которые мы ставим, - это создание в Украине крупного энергетического хаба, в частности, и для хранения газа европейскими государствами. Сертификация "Укртрансгаза" делает абсолютно открытым и прозрачным процесс хранения. И это предоставляет нам возможность хранить больше газа европейских компаний в Украине, чем мы усилим безопасность для европейских государств", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Украина имеет одни из крупнейших ПХГ на континенте, которые позволяют хранить более 30 млрд кубов газа.

"Учитывая тот объем, который мы планируем использовать на собственные нужды для прохождения следующей зимы, Украина может предложить европейским партнерам до 15 млрд кубов мощностей своих ПХГ", - добавил Галущенко.

"Укртрансгаз"

"Укртрансгаз" обеспечивает деятельность украинских подземных хранилищ газа, а также осуществляет работы по модернизации и строительству магистральных газопроводов и объектов на них. АО "Укртрансгаз" входит в состав группы "Нафтогаз".

Компания владеет 12 подземными газохранилищами, расположенными по всей Украине. Их общая вместимость составляет 31 млрд куб. м, что соразмерно с объемами ПХГ Италии, Франции, Венгрии и Австрии вместе взятыми. Такие мощности предоставляют Украине значительные возможности для привлечения клиентов по хранению газа, в том числе европейских.

Энергетическая поддержка Украины

27 января 2023 года В Польше открыли новый энергетический хаб rescEU. Сообщалось, что он станет логистическим центром для доставки экстренной энергетической помощи Украине на фоне российских ударов по украинской энергоинфраструктуре.

Также сообщалось, что хаб rescEU будет использоваться для доставки в Украину электрогенераторов с целью поддержки поставок электроэнергии на фоне атак России по украинской энергоинфраструктуре. Чтобы наполнить логистический центр генераторами, ЕС выделил Польше 114 млн евро.

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